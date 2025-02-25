Подмосковные предприниматели представили свою продукцию в Дубае

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) организовал участие десяти подмосковных компаний в международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood 2025 в ОАЭ. Пять производителей представили свои товары на региональном стенде, а еще пять участвовали в бизнес-миссии. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выставка Gulfood — это одно из крупнейших мероприятий в мире, посвященное продуктам питания и напиткам. Она ежегодно проводится в Дубае и привлекает участников из разных стран, включая производителей, дистрибьюторов, ритейлеров и специалистов в области общественного питания. В рамках выставки также состоялись презентация товаров и B2B-встречи с потенциальными покупателями продукции из Подмосковья.

На стенде Московской области представлены пять компаний: ООО «Фалкон Трейдинг ГРУП» из Мытищ — продажа фруктов и орехов; ООО «Тимоша» из Дзержинского — производство восточных сладостей; ООО «Иль Мио Мороженко» из Солнечногорска — изготовление мороженого без сахара; ООО «ФУД-ТИМ» из Дмитрова — производство продуктов из лосося и форели; ООО «МПК» из Мытищ — выпуск напитков.

Участниками бизнес-миссии от Подмосковья также стали пять компаний: ООО «Смарт» из Долгопрудного — производство маринованных солений; АО «Волшебница» из Люберец — выпуск кондитерских изделий; ООО «Агроторг» из Ивантеевки — агропромышленный производитель; ООО «СОЛОМОН-ТРЕЙД» из Одинцова — выпуск снэковой продукции; ООО «Сандер-Логистик» из Мытищ — производство чая, кофе, напитков.

Подмосковные компании смогли представить свою продукцию при содействии Фонда поддержки ВЭД МО. Со стороны Фонда была профинансирована аренда площадей, регистрационные сборы, застройка коллективного регионального стенда, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». С полным перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Подмосковья.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.