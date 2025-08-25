Подмосковные поисковики поучаствовали в военно-исторической экспедиции

В Барятинском районе Калужской области прошла XII международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе», в ходе которой удалось поднять останки более 210 солдат Красной Армии. В экспедиции приняли участие 600 поисковиков, в том числе и из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Работы велись на высотах 269,8 (Цветовка) и 275,6 (Зайцева Гора), где в 1942–1943 годах шли ожесточенные бои Красной армии с немецкой группой армий «Центр» за стратегическую магистраль. Поисковиками найдено и поднято более 210 останков солдат красной армии и 2 медальона.

Один из поисковиков обратил внимание на совпадение фамилий, после сопоставления фактов, оказалось, что он является праправнуком участника Великой Отечественной войны. Всего за время экспедиции удалось восстановить имена лишь 4 бойцов.

Программа мероприятия включила в себя экскурсии по местам боевой славы Калужской области, а также полевые поисковые и разведывательные выходы. Финалом экспедиции стала церемония захоронения останков павших воинов на воинском мемориале «Высота 269,8 — Зайцева гора» в Барятинском районе Калужской области.

Организаторами мероприятия являются Роспатриотцентр Росмолодежи совместно с Поисковым движением России при поддержке Минобороны РФ, правительства Калужской области и фонда президентских грантов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.