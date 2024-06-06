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Подмосковные компании принимают участие в бизнес-миссии в Казахстане

8 подмосковных компаний стали участниками многоотраслевой бизнес-миссии в Казахстане. Мероприятие проводят в городе Алматы. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

В числе участников производитель фильтров из Королева ООО ПК «Эбису», производитель изоляционных полимерных композиций из Подольска ООО «Туропласт», производитель воздухоохладителей из Фрязино ООО «Терма», производитель насосов из Щелково ООО «Аква Мирас», производитель деревянной балки из Люберец ООО «Биверс», производитель корма для домашних животных из Дмитрова ООО «ГросШеф», производитель семечек и снэков из Одинцово ООО «Соломон Трейд», производитель мяса из Лосино-Петровского ООО «Царицыно Эталон».

В рамках мероприятия состоятся встречи с потенциальными покупателями российской продукции для проведения переговоров.

Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники международной бизнес-миссии несут самостоятельно.

Меры поддержки экспортерам Подмосковья оказывают, в том числе в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство»

Ознакомиться с перечнем мероприятий для экспортеров можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают предпринимателям выйти на международные рынки.

«Мы можем ходатайствовать, у нас есть связи, и они развиваются в разных сферах. И предпринимательство, и образование, и другие направления. Мы можем сделать какую-то заявку», — подчеркнул Воробьев.