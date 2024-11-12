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Подмосковные аграрии собрали более 107 тыс тонн урожая с теплиц

В Подмосковье с использованием агротехнологий в тепличных комплексах на круглогодичной основе выращиваются сельскохозяйственные культуры и листовые салаты. Так, с начала года производство овощей в регионе достигло 107,5 тыс. тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Среди тепличных культур урожай огурцов с января составил 68,6 тыс. тонн, объем производства томатов превысил 35,6 тыс. тонн, листового салата — более 3 тысяч тонн. По оценкам, к концу года валовый сбор овощей защищенного грунта может достигнуть 125,8 тыс. тонн.

Так, в Кашире с января аграрии собрали 56,5 тыс. тонн урожая с теплиц. В городском округе функционирует тепличный комплекс «Агрокультура» с технологией управления светом, микроклиматом, поливом, мониторинга роста и состояния растений, где выращиваются огурцы, томаты, салаты листовые.

В Луховицах валовый сбор составил 24,2 тысячи тонн, крупнейшим тепличным хозяйством в муниципалитете является ТК «Луховицкие овощи».

В Воскресенске, где действует ТК «Подмосковье», собрано более 8 тысяч тонн овощей защищенного грунта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхозпроизводителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.