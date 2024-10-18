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Подмосковные аграрии собрали более 1 тыс тонн лука и чеснока

На полях Подмосковья близится к завершению сбор урожая овощных культур, засаженных картофелем, капустой, свеклой, морковью и кабачком. Полностью убраны поля, засаженные луком и чесноком. В этом году их площадь составила 86 гектаров, из них 75 гектаров было засажено репчатым луком и 11 гектаров — чесноком. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Округами-лидерами по валовому сбору лука стали следующие городские округа: Дмитровский — 1,1 тысяча тонн, Серпухов — 54 тонны, Ступино — 50 тонн и Шаховская — 12,5 тонн. Чеснока больше всего собрали в Луховицах — 4 тонны и Кашире — 3 тонны.

В ведомстве отметили, что на текущий момент овощи открытого грунта собраны с площади 5,5 тысяч гектаров, что равняется 79% от плана в 7 тысяч гектаров. В общей сумме собрано 157,5 тысяч тонн овощей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.