Подмосковное УФАС выявило рекламу о займах с признаками нарушения
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Московское областное УФАС России признало рекламу ООО «Лайк лизинг» и ООО «Премиум Лизинг» нарушающей требования законодательства Российской Федерации о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Сотрудниками управления в интернете выявлена контекстная реклама, вводящая потребителей в заблуждение («Займ под ПТС!»), с признаками нарушения пункта 2 части 3 статьи 5 и части 7 статьи 5 закона о рекламе.
Управление возбудило и рассмотрело дело в отношении ООО «Лайк лизинг» и ООО «Премиум Лизинг», которые размещали в сервисе «Яндекс.Директ» рекламу с заголовком «Займ под ПТС!» и признало ее нарушающей требования законодательства о рекламе.
Слоган, используемый в рекламе: «Займ под ПТС», не соответствует действительности, поскольку фактически деньги выдаются под залог автомобиля. Данный рекламный слоган вводит потребителя рекламы в заблуждение.
За нарушение закона о рекламе в отношении рекламодателей будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.