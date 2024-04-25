Подмосковное УФАС выявило рекламу о займах с признаками нарушения

Сотрудниками управления в интернете выявлена контекстная реклама, вводящая потребителей в заблуждение («Займ под ПТС!»), с признаками нарушения пункта 2 части 3 статьи 5 и части 7 статьи 5 закона о рекламе.

Управление возбудило и рассмотрело дело в отношении ООО «Лайк лизинг» и ООО «Премиум Лизинг», которые размещали в сервисе «Яндекс.Директ» рекламу с заголовком «Займ под ПТС!» и признало ее нарушающей требования законодательства о рекламе.

Слоган, используемый в рекламе: «Займ под ПТС», не соответствует действительности, поскольку фактически деньги выдаются под залог автомобиля. Данный рекламный слоган вводит потребителя рекламы в заблуждение.

За нарушение закона о рекламе в отношении рекламодателей будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.