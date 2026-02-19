Подмосковное УФАС возбудило дело против «Полезного Звонка»

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Полезный Звонок» после жалобы жителя на рекламный звонок о банкротстве без согласия абонента, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства .

Поводом для разбирательства стало обращение физического лица, который сообщил о входящем звонке с рекламой услуг по сопровождению банкротства физических лиц. По его словам, согласие на получение подобной информации он не давал.

Антимонопольное управление усмотрело в действиях компании признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

В ведомстве уточнили, что в случае установления вины ООО «Полезный Звонок» может быть привлечено к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ. Компании грозит штраф.

