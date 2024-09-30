Подмосковное УФАС признало СЗ «Коренево Девелопмент» нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало ООО «СЗ „Коренево Девелопмент“» нарушившим закон о рекламе. Компания опубликовала рекламу без информации о диапазонах значений полной стоимости кредита, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о размещении в интернете рекламы финансовых услуг с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения компанией части 7 статьи 5, части 3 статьи 28 закона о рекламе, выразившемся в отсутствии в рекламе информации об услугах, связанных с предоставлением кредита, информации о диапазонах значений полной стоимости кредита.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «СЗ „Коренево Девелопмент“» к административной ответственности.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.