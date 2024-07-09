Подмосковное УФАС привлекло продавца пиротехники к ответственности

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя на сумму 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя о нарушении его исключительного права на товарный знак.

По сведениям заявителя, индивидуальный предприниматель осуществляет торговлю пиротехнической продукцией в торговом павильоне, имеющим внешний вид, сходный до степени смешения с товарным знаком, при этом разрешения на использование товарного знака индивидуальный предприниматель не получал.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 статьи 14.6 закона о защите конкуренции и вынесло решение.

Управление признало действия индивидуального предпринимателя нарушающими требования закона о защите конкуренции.

Решение послужило основанием для привлечения индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.33 КоАП.

В Московской области также работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.