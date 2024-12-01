Подмосковная косметическая компания планирует расширить производство в 2025 году

Производитель косметической продукции из Сергиева Посада запустил продажи своей продукции на китайских торговых онлайн-площадках Pinduoduo и Industry Stock. Компания производит декоративную косметику под брендом Elian Russia, которая поставляется на полки ведущих магазинов по продаже косметики и парфюмерии по всей России, а также в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, ОАЭ и Ирак, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

С начала прошлого года компания выпустила на своем предприятии в Сергиево-Посадском г. о. более 20 млн единиц косметической продукции. В этом году компании удалось увеличить долю продаж декоративной косметики бренда ELIAN RUSSIA на 30%.

В 2025 году компания планирует увеличить площади производственных помещений примерно на 550 кв. м. Объем инвестиций в реализацию новых проектов составит 80 млн рублей. Для жителей муниципалитета будет создано 25 рабочих мест.

Группа компаний Elian с 1999 года разрабатывает и производит косметическую продукцию под собственным брендом и под заказ — либо по рецептуре заказчика, либо разрабатывает новый продукт. Сырье для изготовления продукции на сегодняшний день компания в основном закупает у российских производителей. Перед тем, как поступить в продажу, все косметические средства проходят тщательное тестирование и контроль как в собственной лаборатории компании, так и в авторизованных лабораториях Москвы и Подмосковья.

В России готовая продукция продается на маркетплейсах и поставляется на полки ведущих сетевых магазинов по продаже косметики и парфюмерии — «Магнит Косметик», «Золотое Яблоко», «Летуаль», «Рив Гош», а также в региональные сети и оптовые площадки.

На текущий момент в ассортименте бренда ELIAN RUSSIA более 110 позиций. А в I квартале следующего года он рассчитывает увеличить ассортимент практически до 150 наименований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.