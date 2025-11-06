Подмосковная компания завершила реализацию федерального проекта

Компания «ВентИнвест» из подмосковного г. Пушкино подвела итоги реализации федерального проекта «Производительность труда» на пилотном участке производства. Промышленности и науки Московской области, содействие во внедрении инструментов бережливого производства компании оказывали специалисты регионального центра компетенций (РЦК) Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

За шесть месяцев рабочая группа предприятия совместно с экспертами РЦК провела анализ пилотного потока, которым стала оптимизация процесса производства воздуховода прямоугольного, выявила слабые места и составила план по улучшению потока. Затем были внедрены инструменты федерального проекта. Совместная работа на этом участке позволила повысить выработку на 63%, сократить время протекания процесса на 33%, а также сократить незавершенное производство на 13%.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.

Больше информации о поддержке бизнеса в регионе — на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.