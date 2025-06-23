Подмосковная компания внедрила уникальную технологию производства готовой еды

Компания AlphaChef внедрила на своем пищевом предприятии «1-й Кулинарный» в Дмитровском округе уникальную технологию производства готовой еды ресторанного уровня с длительным сроком хранения — до 3 месяцев. Благодаря инновационному методу холодной пастеризации (HPP) готовые блюда от AlphaChef сохраняют высокое качество и вкус на протяжении трех месяцев, не нуждаясь ни в искусственных консервантах, ни в пищевых красителях. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Предприятие «1-й Кулинарный» компании AlphaChef работает в сфере производства готовой еды. На заводе применяются передовые технологии, также оно оснащено оборудованием последнего поколения. Одна из новаций предприятия — внедрение уникальной технологии производства готовой продукции с длительным сроком хранения. Общий объем инвестиций в запуск предприятия AlphaChef в Дмитровском округе составил 4,5 млрд рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инновационная концепция, внедренная на предприятии, позволяет минимизировать производственные циклы, сокращая риски порчи сырья и значительно ускоряя процесс изготовления кулинарных шедевров. Продукция AlphaChef представлена широким ассортиментом, включающим порядка 150 позиций, среди которых классические блюда русской кухни, гастрономические новинки и авторские рецепты.

Технология холодной пастеризации, внедренная на заводе бренда AlphaChef, обеспечивает высокую микробиологическую безопасность продуктов, сохраняя при этом все полезные свойства свежих ингредиентов. Упаковка используется специальная — pasta-box и skin-plate, идеально сохраняющие внешний вид и свежесть каждого блюда.

«В первую очередь мы получили такие сроки годности за счет инновационного оборудования. Несмотря на санкционное давление и общую мировую нестабильность, мы смогли установить инновационное для России оборудование с методикой холодной пастеризации. Она позволяет нам добиваться достаточно интересных результатов в производстве. Потенциальный срок хранения, которого можно достичь, — это 90 суток, причем без применения химических добавок. Просто представьте, вы купили готовый борщ в магазине и можете разогреть его в течение нескольких месяцев, просто достав из холодильника, и он будет как «из-под ножа» — это же революция для нашего с вами представления о готовой еде! За счет холодной пастеризации мы можем обогащать еду витаминами, и с этим выходить на «здоровую полку», производить функциональное и диетическое питание для столовых, детских и медицинских учреждений. Но это может быть и классическая полноценная еда — жареная, печеная, с острыми соусами, майонезом, любыми добавками», — рассказал гендиректор генеральный директор AlphaChef Дмитрий Усов.

Предприятие «1-й Кулинарный» компании AlphaChef обладает собственной системой подготовки воды, современными биологическими очистными сооружениями и системами охлаждения, обеспечивающими полную автономию производства. Годовая мощность производственного комплекса составляет примерно 75 млн порций качественной ресторанной еды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.