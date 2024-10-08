Подмосковная компания получит льготный заем на производство продукции из пластика

Компания «Бытпласт» получит льготный заем от фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) для реализации нового проекта по запуску производства продукции из пластика, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Подмосковный ФРП одобрил предоставление льготного займа производителю из г. Егорьевск в размере 75 млн рублей. Средства пойдут на приобретение технологического оборудования, его монтаж, установку и наладку. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 117 млн рублей. Запуск производства запланирован на II квартал следующего года», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Бытпласт» более 20 лет занимается производством пластиковых товаров для дома, кухни, сада, а также товаров для детей. И если до этого предприятие выпускало товары народного потребления, предназначенные для продажи в сетевых магазинах и на маркетплейсах, то новое направление компании будет сосредоточено на производстве продукции для реализации в канале B2B.

«Мы ежегодно модернизируем наше производство, обновляем парк оборудования и работаем над расширением ассортимента выпускаемой продукции. В 2024 году мы реализовали несколько инвестиционных проектов в новых для компании нишах. Привлеченные средства помогут не только увеличить объемы производства, но и запустить новое для нас направление как с точки зрения ассортимента, так и с точки зрения каналов продаж. Это позволит нашей компании усилить позиции на рынке и привлечь еще больше покупателей», — отметила финансовый директор «Бытпласт» Светлана Анисимова.

Промышленные предприятия могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых. Самые популярные программы — «Импортозамещение» и «Приобретение оборудования». Ознакомиться с программами ФРП МО можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.