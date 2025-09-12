Подмосковная компания получила сертификаты соответствия для бытовой и автохимии

Компания «Викоми» получила сертификаты соответствия и декларации соответствия на бытовую и автохимию. Компания работает на территории технопарка «Королев», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области (КРМО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Мы получили сертификаты и декларации соответствия на нашу новую продукцию — крем-мыло и гель для душа 2 в 1. Уже осенью мы рассчитываем получить свидетельство о государственной регистрации на автошампунь, что позволит выпускать его под нашим брендом», — сказала генеральный директор компании «Викоми» Виктория Соболькова.

В прошлом году на предприятии запустили производство жидкого мыла и средств для мытья посуды. Производственные мощности площадки позволяют выпускать до 25 наименований продукции. Кроме того, в 2024 году компания реализовала проект по расширению производства бесконтактных автошампуней, запустив новую производственную линию.

«Сейчас наш фокус — это цветные системы автошампуня, цветная пена и аромат на выбор заказчика. Мощности предприятия позволяют делать крафтовые и эксклюзивные составы под любой запрос моек и самомоек. Мы хотим, чтобы каждый объект по уходу за автомобилями был уникальным и неповторимым, дарящим не только безупречную чистоту лакокрасочному покрытию, но и обеспечивающий эмоцию его владельцу во время мойки: цвет и аромат. Мойка с нашими составами превращается в удовольствие для владельца и спа-уход для его железного коня», — отметила Виктория Соболькова.

Производство компании позволяет выпускать как продукцию по собственной рецептуре, так и контрактное производство — по рецептуре заказчика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.