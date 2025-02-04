Подмосковная компания испытала новый способ получения водорода

Научно-производственная компания «Грасис» успешно провела испытания мембранного элемента по извлечению водорода на базе своего дочернего предприятия «Грасис-Тех», который является резидентом особой экономической зоны «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Один из ключевых видов деятельности компании «Грасис» — разработка и выпуск современных высокотехнологичных систем разделения газов, а также подготовка и переработка природных и попутных газов на основе уникальной мембраны собственной разработки.

Важным событием для компании стало проведение опытно-промышленных испытаний мембранного элемента по извлечению водорода. Цель испытаний заключалась в проверке возможности применения мембранной технологии компании для концентрирования водорода из водородсодержащего газа с высоким содержанием аммиака. Эксперимент прошел успешно, и в настоящее время специалисты продолжают ресурсные испытания.

Услуги компании востребованы среди крупнейших предприятий нефтегазовой, машиностроительной, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности, а также учреждений здравоохранения в большинстве регионов страны. Так, недавно «Грасис» поставила 147 тонн адсорбента для установки производства водорода на ведущее российское предприятие нефтегазовой отрасли. Водородная установка короткоцикловой адсорбции предназначена для непрерывного получения водорода с чистотой 99,7%. Гарантированный срок службы таких адсорбентов составляет не менее 10 лет.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации бизнес-проекта, в том числе и на территории особой экономической зоны, можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.