Подмосковье выпускает около 30% косметики России

Производство косметики в России в 2025 году выросло на 50% по сравнению с 2022 годом, при этом около 30% продукции выпускают предприятия Подмосковья. В регионе работают порядка 30 компаний отрасли, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Косметический рынок России демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2025 года объем производства увеличился на 50% по сравнению с 2022 годом. Значительную долю в отрасли занимает Московская область, где выпускается почти треть всей российской косметики.

В Подмосковье производят средства по уходу за кожей и волосами, декоративную косметику, парфюмерию, детские товары и профессиональную продукцию для салонов красоты и косметологической медицины. Ряд предприятий работает по полному циклу — от разработки рецептур и упаковки до выпуска готовой продукции.

«Сегодня около 30% всей косметики в стране производится именно в нашем регионе. Если говорить простыми словами, каждая третья баночка крема на полках российских магазинов сделана в Подмосковье. В регионе работают порядка 30 предприятий отрасли, некоторые из них являются лидерами российского рынка. Мы видим высокий интерес компаний к локализации производств именно в Московской области благодаря развитой инфраструктуре, мерам поддержки бизнеса и близости к крупнейшим рынкам сбыта», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Развитие отрасли поддерживается инвестиционной активностью бизнеса и региональными мерами поддержки. Компании модернизируют мощности, запускают новые линии и создают собственные исследовательские центры.

Примером является компания «Аравия» в Протвино, которая разрабатывает и производит профессиональную косметику. В 2022 году предприятие получило участок площадью 2,4 га по программе «Земля за 1 рубль» для расширения производства. В рамках проекта создано 380 рабочих мест. В июле 2026 года компания планирует запустить вторую очередь производственно-складского комплекса площадью 10 тыс. кв. м, что позволит увеличить выпуск продукции на 40%.

Косметика из Подмосковья поставляется в страны СНГ, Ближнего Востока и Азии. Производители участвуют в международных выставках и бизнес-миссиях при поддержке фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.