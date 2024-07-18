Подмосковье вошло в топ-3 регионов по числу производителей органической продукции

По итогам I полугодия Московская область вошла в тройку лидеров регионов по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Это экологически чистые сельскохозяйственные товары, сырье и продовольствие, изготовленные без применения синтетических добавок, производство которых соответствует требованиям законодательства. Рейтинг был представлен Роскачеством. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

«Формирование и развитие рынка органической продукции — важная задача агропромышленного комплекса. 11 подмосковных предприятий развивают это направление и выпускают продукцию мясного и молочного направления, кофе, а также продукцию растениеводства. Ведется работа с товаропроизводителями в целях популяризации этой области», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Многопрофильные хозяйства Ферма М2 «Шульгино», ЗАО «ЭКО-ферма «Рябинки» не используют гормоны для усиления роста и лактации, антибиотики, ГМО, химические добавки, загустители и консерванты. ЗАО «ПР «Васильевское» в Сергиевом Посаде работает с 1998 года и в основном занимается разведением молочного крупного рогатого скота.

ООО «МОК-производство» является одним из крупнейших отечественных производителей фасованных орехов, сухофруктов и кондитерской продукции, хорошо известной потребителям. ООО «Производственно-коммерческая фирма «Блюз» уже 20 лет занимается обжаркой и поставкой кофе. ООО «Завод Георгиевский. Традиции качества» предоставляют потребителям современные и безопасные напитки.

К (Ф)Х «Белые Луги» в деревне Павловское занимается выращиванием картофеля и овощей, ИП Лычагина Е.А. — выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей.

Фермерское хозяйство «Ягодный берег» и ООО «Коломенская ягода» выращивают ароматные и сладкие ягоды на чистой и плодородной почве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.