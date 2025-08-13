Подмосковье вошло в топ-3 регионов по числу производителей органической продукции

Московская область вошла в число регионов-лидеров по количеству организаций, получивших сертификат соответствия требованиям к органическому производству. На текущий момент Подмосковье занимает 3 место в стране — в регионе в общей сложности насчитывается 13 сертифицированных производителей органической продукции, согласно данным Роскачества. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

В ведомстве сообщили, что за период с марта по август сертификаты получили еще 3 новые компании. В данный момент в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза РФ включены: ООО «ШУЛЬГИНО», ООО «Стеллар Спиритс и Ботлинг», КФХ «Ягодный берег», КФХ «Белые Луги», ООО «Производственно-коммерческая фирма „Блюз“, ЗАО „Племрепродуктор „Васильевское“, ИП Лычагина Е.А., ООО „Коломенская ягода“, АО „Эко-ферма „Рябинки“, КФХ „Сотовмед“, ООО „Коломенский винно-коньячный завод“, ООО „Торговый дом „Экорегион“, ИП Цой А. С. Еще 2 производителя проходят процедуру сертификации в органе „Роскачество-Органик“. Это компании, выпускающие мясную и молочную продукцию, яйца, овощи, фрукты и ягоды, кофе, различные виды напитков и другое.

С 1 января 2020 года в России действует Федеральный закон, устанавливающий требования к производству и подтверждению стандартам. Так, официально называться органической может только продукция, прошедшая сертификацию по ГОСТ 33980-2016 в аккредитованном органе. После успешного прохождения производитель может использовать маркировку органик гособразца («белый лист» на салатовом фоне). Сам сертификат вносится во ФГИС Росаккредитации. Дополнительно с 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения, согласно которым использование терминов «органический», «эко», «био» и их сокращений или производных в маркировке допускается только при наличии сертификата соответствия, выданного аккредитованным органом. Производителям, использующим данные термины и не имеющим такого сертификата, грозит административная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.