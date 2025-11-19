Подмосковье вошло в топ-10 регионов России по увеличению сбора тепличных овощей

Согласно данным центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, Московская область вошла в ТОП-10 регионов России по приросту производства овощей защищенного грунта за 10 месяцев 2025 года, заняв 9 место в рейтинге. За этот период аграрии региона собрали более 106,7 тысячи тонн тепличных овощей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Сегодня Подмосковье занимает 2 место в России в овощеводстве закрытого грунта — мы увеличили производство в 28 раз относительно показателей 2014 года. Таких результатов удалось достичь благодаря крупным инвестициям в отрасль. За этот период введены 12 современных тепличных комплексов общей площадью 221 гектар в Луховицах, Кашире, Одинцово, Электростали, Серпухове и Воскресенске. Они работают круглый год, а инфраструктура также включает распределительные центры для организации поставок напрямую в торговые сети. Кроме того, только за 10 месяцев в этом году производство тепличных культур выросло на 3,3 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве дополнили, что рост обеспечивают и цифровые технологии, которые уже применяются в тепличной отрасли. Например, в ТК «Подмосковье» в Воскресенске используется цифровая платформа «Эковижн» для управления процессами — от планирования и распределения задач до контроля качества и аналитической отчетности. Она позволила компании в 2 раза сократить потери урожая и увеличить объем производства на 30 тонн овощей с гектара в год.

В планах региона укреплять позиции в производстве овощей защищенного грунта. Так, в Электростали Агрокомплекс «Иванисово» планирует строительство 2-й очереди тепличного комплекса площадью 15 гектаров с инвестициями около 9 миллиардов рублей и созданием 250 новых рабочих мест. Кроме этого, важной задачей остается развитие семеноводческого направления. В Воскресенске реализуется проект первого в России селекционно-семеноводческого центра АПХ «ЭКО-культура» по промышленному производству семян томата. После запуска он позволит заместить до 50% импортных аналогов, а мощность достигнет 110 — 120 миллионов штук семян в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.