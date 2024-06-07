Подмосковье вошло в число лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) состоялась презентация результатов рейтинга инвестпривлекательности регионов России. Московская область сохранила третье место, улучшив показатели по ряду критериев относительно прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

«Московская область уже несколько лет входит в ТОП-3 Национального инвестиционного рейтинга АСИ. Третье место — это высокая оценка работы инвестиционного блока подмосковного правительства. По ряду критериев Подмосковье продемонстрировало показатели выше, чем в среднем по стране, а также рост относительно прошлого года. Кроме того, второй год подряд инвестиционный портал Московской области входит в число лучших интернет-ресурсов об инвестиционной деятельности в России», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московкой области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что высокий рост в этом году продемонстрировало в таких направлениях, как «Рейтинг ГЧП», «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов», «Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов», а также «Оценка интернет-портала об инвестиционной деятельности».

Кроме того, в этом году впервые при подсчете рейтинга учитывалось внедрение элементов Регионального инвестиционного стандарта. По словам Зиновьевой, МО не только в числе первых регионов внедрила все элементы регинвестстандарта, но и предложила в качестве шестого элемента систему обратной связи с предпринимателями ЦУР «Бизнес», которая была оценена на федеральном уровне и уже тиражируется в 12 регионах.

«Система ЦУР «Бизнес» — эффективный механизм поддержки инвесторов и предпринимателей. Система собирает обращения бизнеса по восьми каналам связи и оперативно помогает решить возникающие индивидуальные вопросы, а также выявить системные сложности и решить их. Кроме того, работа ЦУР «Бизнес» дает и высокий экономический эффект», — сказала зампред.

В числе ключевых факторов инвестиционной привлекательности также развитая индустриальная инфраструктура Подмосковья для локализации новых и развития существующих предприятий.

«В Московской области 5 особых экономических зон и 69 индустриальных парков. Также в Подмосковье разработан и внедрен широкий перечень мер поддержки и цифровых сервисов, при создании которых мы опираемся на запросы предпринимателей. Все это позволяет комфортно развивать бизнес в регионе», — заключила Зиновьева.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.