Подмосковье увеличит поддержку малого и среднего бизнеса на 30%

В следующем году бюджет, направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП), будет увеличен. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Более 3,6 млрд рублей из бюджета региона в 2026 году планируется направить на поддержку предпринимателей в рамках подпрограммы „Развитие малого и среднего предпринимательства“. Это на 30% больше, чем в этом году. Порядка 1 млрд рублей из этих средств будет направлено на предоставление региональных субсидий. Отмечу, что все существующие меры поддержки предпринимателей продолжат работать в следующем году», — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в течение этого года бизнес мог подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы, на компенсацию затрат на франчайзинг, возместить часть затрат на покупку и лизинг оборудования, отдельная субсидия также предусмотрена для социальных предпринимателей.

Зампред также отметила, что по итогам 2025 года число предпринимателей, получивших поддержку в виде субсидирования, составит более 500. Общая сумма поддержки — около 1 млрд рублей.

Подробная информация о мерах поддержки предпринимателей в регионе доступна на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.