Подмосковье увеличит мощности хранения овощей на 52 тыс тонн в 2026 г

В 2026 году в Московской области планируется увеличить мощности хранения овощей открытого грунта на 52 тысячи тонн за счет ввода новых хранилищ в Луховицах, Коломне и Дмитровском округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Луховицах специалисты ООО «СПК им. Ленина» завершили первую очередь хранилища на 18 тысяч тонн. На проект направлено 224,6 млн рублей, создано 20 рабочих мест. Предприятие получило поддержку из областного бюджета в размере 43,8 млн рублей. В 2026 году компания намерена завершить строительство второй и третьей очередей, что увеличит мощность объекта до 42 тысяч тонн. Прогнозируемый объем инвестиций в новые очереди составит 360 млн рублей.

В Коломне ООО «Лукаморе» построило овощехранилище на 2,5 тысячи тонн. Вложения в проект составили 96,4 млн рублей, компания получила субсидию 14,1 млн рублей, из которых 7,5 млн — из федерального бюджета.

В 2026 году в Дмитровском округе планируется ввод трех картофелехранилищ по 3 тысячи тонн каждое. Инвестором выступает АО «Агрофирма «Бунятино», которая в 2025 году получила субсидию 52,5 млн рублей на строительство хранилища мощностью 10 тысяч тонн в Талдомском округе.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что создание современных хранилищ позволяет сохранять урожай высокого качества круглый год, минимизировать потери и обеспечивать стабильные поставки продукции в торговые сети. Развитие инфраструктуры способствует созданию новых рабочих мест и повышению эффективности агропромышленного комплекса региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.