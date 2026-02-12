Подмосковье произвело треть сметаны Центрального федерального округа в 2025 г

В 2025 году предприятия Подмосковья выпустили 48,8 тыс. тонн сметаны, что составляет 31,8% от общего объема производства в Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сметана остается одним из самых востребованных молочных продуктов в Подмосковье. В 2025 году регион увеличил производство сметаны на 1,2% по сравнению с 2024 годом, достигнув объема 48,8 тыс. тонн. Это позволило Московской области занять лидирующие позиции в Центральном федеральном округе, обеспечив почти треть его производства, а также 8,4% от общероссийского объема.

Выпуск сметаны обеспечивают крупные предприятия региона, среди которых АО «Эйч Энд Эн» («Логика молока») в Чехове, ООО «Братья Чебурашкины» в Дмитровском округе и ООО «Ростагрокомплекс» в Пушкинском округе.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что сметана не только сохраняет популярность среди жителей, но и остается важной частью агропромышленного комплекса региона, сочетая традиционные рецепты с современными технологиями производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.