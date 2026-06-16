Подмосковье произвело 166,7 тыс тонн сладостей с начала 2026 года

Предприятия Московской области за январь–апрель 2026 года выпустили около 166,7 тыс. тонн кондитерских изделий и сохранили лидерство в России и ЦФО. Доля региона составила 29,5% от общего объема производства в округе и 13,2% по стране, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Московская область занимает первое место в России и Центральном федеральном округе по производству кондитерских изделий. За первые четыре месяца 2026 года в регионе изготовили порядка 166,7 тыс. тонн сладостей, что позволило сохранить статус отраслевого лидера.

На долю Подмосковья пришлось 29,5% от общего объема кондитерских изделий в ЦФО и 13,2% от общероссийского производства. В министерстве отметили, что таких показателей удалось достичь благодаря стабильной работе предприятий и внедрению современных технологий.

Среди крупнейших производителей региона — ЗАО «БКК Коломенский», ООО «Сладкий орешек» и ООО «Одинцовская кондитерская фабрика». Предприятия продолжают развивать ассортимент и наращивать объемы выпуска продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.