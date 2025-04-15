Подмосковье продолжит поддерживать региональные бренды и креативные индустрии

Московская область продолжит поддержку региональных производителей, малых технологических компаний (МТК) и креативных индустрий. О приоритетных направлениях поддержки бизнеса на площадке V Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» рассказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В этом году подмосковный Мининвест продолжит поддержку локального бизнеса: у нас уже работает программа «100% Подмосковье», которая позволяет региональным производителям представить свою продукцию на витрине инвестиционного портала Московской области и на региональной витрине на маркетплейсах. Эта работа будет продолжена. Кроме того, дополнительные преференции при получении мер поддержки будут действовать для МТК и креативных индустрий, поскольку эти компании формируют имидж региона и развивают отечественное производство», — сказал в ходе «Большой сессии» Кирилл Жигарев.

Замминистра отметил, что в числе мер поддержки, которые смогут получить компании МСП, субсидии и льготные займы, программы модернизации производства, получение разрешительной документации, регистрация товарных знаков и патентов, создание сайтов и видеороликов, выставки.

Напомним, логотип региональной программы «100% Подмосковье» зарегистрирован в качестве товарного знака. Теперь предприниматели, которые входят в реестр, могут использовать этот знак в качестве дополнительной маркировки.

Организатор форума — министерство экономического развития РФ и Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности», генеральные партнеры — министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, ПАО «Банк ПСБ».

Узнать о поддержке бизнеса в Подмосковье можно на инвестиционном портале Московской области, созданном в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сумма инвестиций в Подмосковье в 2024 году составила 1,7 трлн руб. вопреки сложностям, с которыми столкнулась страна.

«Инвестиций у нас будет в этом году 1,7 трлн рублей, это очень хорошо, но всегда есть к чему стремиться. Наш бюджет тоже растет, и мы видим рост НДФЛ, несмотря на действительно разные вызовы, в том числе и инфляционные, и беспокойства, связанные со ставкой», — отметил Воробьев.