Подмосковье приняло участие во Всероссийской конференции ФАС по развитию сферы закупок

Комитет по конкурентной политике Московской области принимал участие 2–3 октября 2025 года в IV Всероссийской конференции в сфере закупок, организованной Федеральной антимонопольной службой. Мероприятие, объединившее федеральные органы исполнительной власти, представителей субъектов РФ, государственных корпораций, электронных торговых площадок и экспертного сообщества, стало важной площадкой для диалога по ключевым вопросам развития конкурентной среды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Особое значение для развития цифровизации закупок имеет планируемое закрепление в Национальном плане развития конкуренции на 2026–2030 гг. единого порядка размещения информации о закупках у взаимозависимых лиц в государственной информационной системе. Данная мера обеспечит полную прослеживаемость информации о таких закупках и позволит проводить экспертизу соответствия предмета договора «единому технологическому процессу».

Помимо темы цифровых стратегий в закупках в рамках мероприятия работали профильные сессии, где обсуждались:

Применение национального режима как основы промышленного развития;

Актуальные вопросы закупок в строительстве и сфере здравоохранения;

Проблемы правового регулирования закупок по 223-ФЗ;

Практические аспекты применения законодательства о закупках.

«Для нас данное мероприятие — это возможность услышать мнение федерального органа по ключевым вопросам закупочной сферы, сделать для себя выводы и грамотно применять в своей практике. Подмосковье готово продолжать активно участвовать в процессе обсуждения и вносить свои предложения по совершенствованию закупочной деятельности. Мы настроены на дальнейшее плодотворное взаимодействие с ФАС России в рамках данного направления», — отметил заместитель руководителя комитета по конкурентной политике Московской области Вахтанг Кордзахия.

В Подмосковье есть собственные наработки в сфере цифровизации закупок и повышения прозрачности процедур, которые уже доказали свою эффективность на региональном уровне.

Московская область подтверждает свою приверженность курсу на создание прозрачной и конкурентной среды, что соответствует целям национального проекта по развитию конкуренции и способствует улучшению инвестиционного климата в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.