Подмосковье является лидером в РФ по объему производства йогуртов

Московская область занимает 1 место в стране по объему производства йогуртов — на долю региона приходится около 72% от выпускаемой продукции в Центральном федеральном округе и более 47% — в России. В этом году за 2 месяца региональные предприятия нарастили производство на 2,5% к показателю аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Объем производства йогуртов за 2 месяца с начала года составил 62,7 тыс. тонн. Продукция отвечает различным запросам потребителей — в ассортименте не только классические варианты, но также йогурты без сахара, безлактозные, «греческий» с высоким содержанием белка, с наполнителями из фруктов, ягод и злаков. Поставки осуществляются, в том числе в другие регионы и за рубеж. Так, по итогам прошлого года, на экспорт было отправлено 5,6 тыс. тонн йогуртов, в основном — в Республику Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Грузию.

В число крупнейших региональных производителей, выпускающих йогурты, входят АО «Озерецкий молочный комбинат» в Дмитрове, ООО «Эрманн» в Раменском, ООО «ЛАКТАЛИС ИСТРА», АО «Эйч Энд Эн» в Чехове, ООО «Коломенское», а также крестьянское (фермерское) хозяйство «Сирота О.А.», действующее в муниципальном округе Истра.

Йогурт — это кисломолочный продукт, производство которого заключается в сквашивании молока с помощью добавления в него специальной закваски. Изготавливают его 2 способами: термостатным, когда после смешивания молока с закваской смесь разливают в емкости, которые герметично закрывают и помещают в специальные термостатные камеры для ферментации, а также резервуарным — процессы ферментации и охлаждения происходят в одной большой емкости, после чего йогурт переливают в индивидуальную тару.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.