Подмосковье и Татарстан будут развивать сотрудничество в сфере промышленности

В доме правительства Московской области в Красногорске прошло совещание по развитию кооперации промышленных предприятий Подмосковья и Республики Татарстан. Совещание провел первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Также от Подмосковья в совещании приняли участие представители регионального правительства и ряда отраслевых предприятий. Со стороны Татарстана в обсуждении повестки участвовали председатель правления ассоциации «Промышленный кластер Республики Татарстан» Сергей Майоров, а также представители более 10 предприятий республики.

«Подмосковье и Татарстан в последние годы неизменно входят в число регионов-лидеров по промышленному развитию, в том числе и в энергетической, химической промышленности, в машиностроении. Химическая отрасль Подмосковья, в частности, является одним из крупнейших секторов региональной промышленности — по итогам 2024 года химпредприятия области отгрузили товаров и услуг на сумму свыше 390 млрд рублей. В секторе производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также в производстве прочих транспортных средств суммарный объем отгрузки составил около 320 млрд рублей. Рост объемов отгрузки в этих секторах подмосковной промышленности составил 7,7%, 54,7% и 12,9% соответственно. Развитие кооперации с предприятиями из других регионов, например, в части создания товарно-сырьевых цепочек, позволит закрепить динамику роста как на региональном, так и на федеральном отраслевом уровне», — отметил Евгений Подлипенский.

Первый замминистра также рассказал об инвестиционных возможностях Московской области, которые позволяют привлекать в регион новых инвесторов, в том числе из нефтегазохимической отрасли. Так, в регионе создана обширная индустриальная инфраструктура — 5 ОЭЗ и 72 индустриальных парка.

Так же в Подмосковье разработаны эффективные программы поддержки бизнеса. Инвесторы могут получить налоговые преференции, имущественную и финансовую поддержку. Сопровождение инвестпроектов осуществляется в рамках CRM-системы АИС «Инвестор», которая позволяет обеспечить высокую скорость прохождения всех этапов реализации проекта.

По итогам совещания стороны договорились оказывать содействие промышленным предприятиям Московской области и Татарстана в развитии кооперационных связей и в реализации инвестиционных планов. Также ряд компаний из Татарстана, присутствовавших на совещании, заявили о готовности рассмотреть возможности локализации предприятий в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.