Подмосковье и Китай наращивают сотрудничество на площадке ПМЭФ-2025

Международное сотрудничество стало одной из тем, обсуждаемых в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). О сотрудничестве Подмосковья и Китая рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках сессии «Роль малых и средних предприятий для торгово-экономического сотрудничества России и Китая». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компании из Китая продолжают реализовывать проекты в Московской области в различных сферах промышленности. Сегодня в регионе свои проекты реализуют более 10 крупных предприятий из Китая. Суммарный объем инвестиций в проекты с китайским капиталом составляет более 25 млрд рублей. А число созданных рабочих мест превышает 10 тысяч», — сказала Екатерина Зиновьева.

Так, компания Huajing Axle, производитель осевых агрегатов и подвесок для грузовых автомобилей, реализует проект в индустриальном парке «Есипово». Инвестиции составляют 5 млрд рублей. На предприятии будет создано порядка 150 рабочих мест.

Почти построен завод компании «Северный океан», которая запустит производство гепарина натрия в городском округе Воскресенск. Инвестиции составят 1 млрд рублей. Компанией будет создано 300 рабочих мест для жителей региона.

Также крупным и важным китайским проектом в Подмосковье является бизнес-парк «Гринвуд». Можно сказать, это «окно» китайского бизнеса в Россию. На территории бизнес-парка работает 170 компаний из Китая, где создано 2 тыс. рабочих мест. Всего же в «Гринвуде» размещено более 300 компаний из 14 стран мира.

Говоря о товарообороте Подмосковья и Китая, зампред Зиновьева отметила, что на Московскую область приходится 10% всего товарооборота России и Китая.

«В прошлом году объем экспорта подмосковных компаний в Китай вырос на 38%. Ключевыми отраслями являются товары народного потребления, машиностроительная продукция, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и текстиль», — добавила Екатерина Зиновьева.

Экспортеры Московской области могут воспользоваться специальными онлайн-сервисами на инвестиционном портале Московской области. Так, сервис «5 шагов для экспорта» поможет бизнесу максимально комфортно и оперативно выйти на экспорт. А сервис «Контейнер для МСП» позволит компании поставить свою продукцию в сборный экспортный контейнер и доставить ее на зарубежные рынки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области планируется открытие новых китайских предприятий. Это очень важно для региона.

«Большое количество резидентов (из Китая — ред.), в том числе мы подписали соглашения, которые предполагают появление новых предприятий и на территории (бизнес-парка — ред.) «Гринвуда», и в наших индустриальных парках», — подчеркнул Воробьев.