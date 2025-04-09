Подконтрольный макрорегион: как выглядит глобализация по-американски?

Глобализацию по-американски президент США Дональд Трамп рассматривает не в масштабах всего мира, а в рамках подконтрольного, прежде всего в политическом отношении, макрорегиона, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Туда будут загонять, возможно, насильственным образом и Канаду, и Мексику, и присоединят Гренландию. Туда же может отойти значительная часть стран Латинской Америки», — сказал Сипров.

Он добавил, что под такое влияние попали Япония и Южная Корея. Страны Юго-Восточной Азии в этой схеме рассматриваются скорее как рынки сбыта для американской продукции — но уже после того, как будут настроены механизмы по реиндустриализации США.

«Поэтому в отношении вот этих вот стран сейчас проводятся своего рода силовые демонстрации. Как пойдет дальше — трудно сказать. Еще раз повторюсь: методик нет. Трамп действует методом проб и ошибок. Что касается обиженных, то, как видим, в числе критиков Трампа — недавние ближайшие союзники и партнеры США. Это страны Евросоюза, это Великобритания. Им на самом деле прилетело намного меньше, чем другим, но криков и недовольства — намного больше, чем со стороны всего остального мира», — отметил политолог.

Сипров объяснил это тем, что европейцы и англичане очень комфортно чувствовали себя в условиях той прежней модели, которую Трамп снес. И он это сделал даже не за 100 дней президентства — он это сделал буквально за 2 месяца пребывания в Овальном кабинете Белого дома.

«Конечно, нельзя не остановиться на том, что отметили очень многие наблюдатели: против России, против Белоруссии — а я напомню, у нас Союзное государство России и Белоруссии — никаких повышенных пошлин не вводилось. А это, в том числе, и знак того, что Трамп допускает право на существование альтернативной модели глобализации — той самой, о которой Владимир Путин говорит как о строительстве многополярного мира», — заключил эксперт.