Подконтрольная бывшему главе «Сбербанк Капитала» фирма будет делать пиццу

сегодня в 19:44

Подконтрольная бывшему руководителю «Сбербанк Капитала» Вагану Гаспаряну фирма «Бумеранг капитал» получила 65% в новом предприятии по изготовлению замороженной римской пиццы. Во взятых в аренду в Москве помещениях она собирается изготавливать по 300 тыс. единиц продукции ежемесячно, сообщает « Коммерсант ».

Компания «Бумеранг капитал» завладела 65% долей в ООО «Колизей», появившемся в начале сентября. Компания будет изготавливать хлебобулочные изделия длительного хранения.

Скорее всего, фирма будет изготавливать замороженную пиццу. В октябре компания создала домен, в котором упоминается этот продукт.

Замороженную римскую пиццу будут продавать в розницу и заведения общественного питания. В фирме не рассказали, сколько средств было вложено. Но там надеются, что бизнес окупится быстро.

Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что на запуск подобного производства могли потратить 200-250 млн рублей.

Фирму «Бумеранг капитал» создали в 2024 году. Она находится под контролем Вагана Гаспаряна. В 2020-2023 года он был руководителем «Сбербанк Капитала».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.