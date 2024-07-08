Поддержка Москвы увеличивает инвестиции обрабатывающих компаний в экономику города

В течение I квартала 2024 года благодаря обрабатывающим предприятиям экономика Москвы пополнилась на 63 млрд рублей. Это почти в 2 раза превышает показатели соответствующего периода прошлого года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что город поддерживает промышленность по распоряжению мэра Сергея Собянина.

«Благодаря формированию благоприятного инвестиционного климата в январе — марте 2024 года обрабатывающие производства вложили в экономику столицы около 63 млрд рублей. Это практически вдвое превышает показатель аналогичного периода 2023-го», — сказал Ликсутов.

Наращивание инвестиций в городскую экономику обрабатывающими производствами объясняется во многом широким спектром антикризисных инструментов и мер поддержки, предоставляемых Москвой промпредприятиям. Им доступны субсидии, льготные займы, спецстатусы инвестпроектов или резидентов ОЭЗ «Технополис Москва», а также поддержка ориентированных на экспорт предприятий.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова, в течение I квартала текущего года столица заключила с инвесторами 4 офсетных контракта, по которым они будут налаживать производство лекарств, медизделий и элементов благоустройства. Также заключен первый офсет на предоставление услуг.

«Рост инвестиций в промышленный сектор обеспечивает условия для эффективной модернизации и развития производств. В Москве ежегодно открывается до 50 крупных и средних предприятий», — подчеркнул Гарбузов.

В Екатеринбурге 8 июля открылась Международная промышленная выставка «Иннопром-2024». Развитие ключевых механизмов поддержки промышленников стало на ней одной из ведущих тем.

За счет формирования благоприятных условий для инвестирования в промышленность столица в 2024 году уже в шестой раз подряд стала лидером национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Его ежегодно формируют Агентство стратегических инициатив и деловые объединения. По итогам прошлого года инвестиции в московскую экономику составили порядка 6,8 трлн рублей.