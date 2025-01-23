Поддержим отечественное: Россия может ограничить импорт плодов и ягод

Россия может ограничить импорт плодов и ягод для поддержки своей продукции

В целях поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной продукции в России могут ограничить импорт на плоды и ягоды, об этом сообщает газета «Известия» .

В проект плана работы на 2025 год внесено предложение о возможном ограничении или полном запрете импортных фруктов и ягод. Инициатива поступила от Совета Федерации и была поддержана Госкомиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Российские аграрии в настоящее время обеспечивают внутренний рынок плодово-ягодной продукцией лишь на 47%, что существенно ниже целевого показателя в 60%, установленного Доктриной продовольственной безопасности. Для стимулирования отечественного производства верхняя палата парламента предлагает начать с сезонных ограничений на ввоз яблок, груш и клубники — именно в период их активного созревания в России.

Мантуров, курирующий Госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, получил от чиновников проект плана работы на текущий год. Во втором квартале комиссия планирует рассмотреть инициативу Совета Федерации о возможном ограничении или полном запрете на ввоз плодово-ягодной продукции.

Ранее сообщалось, что за год экспорт из России в страны Евросоюза фруктов, овощей и орехов значительно снизился. По итогам 2024 года объемы экспорта были в 3 раза меньше, чем за аналогичный период в 2023 году.