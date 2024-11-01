Подарок сотрудникам: почему компании могут выплатить премии раньше

РБК: крупный бизнес в РФ хочет выплатить премии работникам до конца года

Некоторые крупные российские компании выплатят сотрудникам премии и бонусы по итогам года не в начале 2025-го, как планировалось раньше, а в декабре 2024-го, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в двух фирмах.

«Таким образом, к ним (премиям — ред.) не будет применяться обновленная система налогообложения, начинающая действовать с 1 января», — заявили в издании.

В консалтинговой компании Ward Howell отметили, что около 30% крупных российских фирм перенесут выплату премий и бонусов на декабрь 2024 года. А вот государственные корпорации так поступить не могут, поскольку у них итоги года подводятся до следующего марта.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налогообложения с 2025 года. Ставки составят от 13% до 22%. По некоторым подсчетам, повышение НДФЛ затронет всего 3,2% налогоплательщиков.