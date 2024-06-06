Под Волгоградом вдвое нарастят производство яиц

сегодня в 18:15

В Волгорадской области станут производить до 664 млн куриных яиц в год

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о заключении нового соглашения, по которому в регионе нарастят производство куриных яиц. Теперь область начнет производить до 664 миллионов штук яиц в год, сообщает «Бриф24» .

В Волгорадской области также начнут производить перепелиные яйца. Согласно документу, власти региона и компания реализуют три инвестиционных проекта, сумма вложений по которому составит 3,9 миллиарда рублей.

В своем Telegram-канале Филимонов добавил, что благодаря новому соглашению также получится создать примерно 215 новых рабочих мест.

Ранее стало известно, что цена на куриное яйцо в России снизилась на 12,4% с января 2024 года и составила 11,9 рубля.

