Стало известно, насколько сильно подешевели куриные яйца в РФ

Цена на куриное яйцо в РФ снизилась на 12,4% с января 2024 года

Стоимость куриного яйца в России в январе–мае 2024 года снизилась на 12,4%, свидетельствует отчет поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан». Об этом сообщает Газета.ru .

Вместе с тем, объем госзакупок этого продукта с начала года вырос на 47,06% в денежном выражении, если сравнивать его с аналогичным периодом 2023 года.

В январе 2024 года средняя цена куриного яйца в госзакупках равнялась 12,8 рубля. В апреле стоимость за штуку составила уже 11,9 рубля, выяснили аналитики.

«Для решения проблемы с резким скачком цен на этот продукт вводился целый комплекс мер, среди которых были озвучены: ограничение наценки, отмена ввозных пошлин, увеличение производства, меры по поддержке птицефабрик и другие», — сказал гендиректор «Тендерплана» Максим Кузнецов.

По его словам, возможно, вышеперечисленные меры уже начали приносить первые результаты.