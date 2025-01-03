Почти на четверть выросли поставки краба на рынок РФ из-за санкций

ВАРПЭ: поставки краба на рынок внутри РФ увеличились на 20% в 2024 году

Из-за того, что российские рыбаки утратили рынки сбыта в Евросоюзе и Соединенных Штатах, они начали продвигать своих крабов на внутрироссийском рынке. В 2024 году объем поставок увеличился на 20%, рассказали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на статистику компаний, добывающих морепродукт, сообщает РБК .

Объем поставок российского краба на рынок внутри страны в 2024 году вырос до восьми тыс. тонн. Это говорит о том, что в стране медленно, но все же создается культура поедания таких морепродуктов.

Большую часть добываемых в РФ крабов раньше экспортировали в ЕС, США и другие страны Запада. Однако из-за санкций поставлять такую продукцию в недружественные государства стало тяжелее. Успешная переориентация на российский рынок стала возможной благодаря массовому сегменту потребителей.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли почти две тонны нелегальной рыбной продукции в здании на улице Боровой в Москве. Также было изъято почти 500 килограмм мяса краба.