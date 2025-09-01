Почти на 50% выросло производство мебели в Подмосковье

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что в январе–июле 2025 года производство мебели в регионе выросло на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона .

«Мебельная промышленность в первые семь месяцев этого года показывает наиболее высокие темпы роста в регионе. В отчетном периоде этот сектор вырос на 46,7%. В лидерах также производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, здесь рост составил 24,2%», — сообщила зампред Екатерина Зиновьева.

В тройке лидеров промышленного роста в Подмосковье также сектор производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки. В январе–июле 2025 года предприятия этой сферы увеличили производство на 13,8%.

В целом рост обрабатывающего производства в Московской области в отчетном периоде составил 5,3%. Общий рост промпроизводства в регионе — 4,5%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.