Объемы отгрузки продукции промпредприятиями Подмосковья выросли на 20%

Объемы отгрузки товаров, выполненных работ и услуг собственного производства промышленными предприятиями Подмосковья, в январе–октябре 2024 года превысили 5,3 трлн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За 10 месяцев 2024 года предприятия подмосковной промышленности отгрузили продукции на сумму 5,325 трлн рублей. В физическом объеме это на 19,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что более 90% от общего объема отгрузки пришлось на предприятия, работающие в секторе обрабатывающей промышленности. В денежном выражении — это свыше 4,8 трлн рублей.

Наибольший объем отгрузки в регионе обеспечили предприятия пищевой промышленности — это 1,05 трлн рублей от всего объема. Также среди лидеров — производство готовых металлических изделий (за исключением машин и оборудования) — 798 млрд рублей. К тому же этот сектор промышленности показал значительный рост объемов отгрузки, который в отчетном периоде превысил 41% по сравнению с прошлогодними показателями.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.