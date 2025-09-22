Почти 90 тыс тонн овощей закрытого грунта собрали в Подмосковье

Тепличные комплексы Московской области работают круглый год, обеспечивая жителей продукцией местного производства. На текущий момент аграрии собрали уже почти 90 тысяч тонн овощей закрытого грунта — это огурцы, томаты, листовые салаты, перцы и другие культуры, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Сегодня тепличное производство — современная отрасль с автоматизированными технологиями полива, контроля климата и подсветки, что позволяет собирать урожай вне зависимости от сезона. В Подмосковье с начала года валовый сбор огурцов превысил 61 тысячу тонн, также аграрии собрали более 27 тысяч тонн томатов и 1,7 тыс. тонн прочих культур. Общая площадь зимних теплиц в регионе превышает 228 гектаров. Инфраструктура также включает распределительные и сортировочные центры для отправки продукции в розничные торговые сети — напрямую потребителям», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве отметили, что среди лидеров по валовому сбору — тепличные комплексы Каширы, Луховиц и Электростали. Так, ООО «Агрокультура Групп» (Кашира) собрали 44,3 тыс. тонн овощей закрытого грунта, ООО «Луховицкие овощи» — 22,5 тыс. тонн, ООО «Центральный маркет» (Электросталь) — 11,3 тыс. тонн. В общей сложности в регионе функционирует 11 крупных тепличных комплексов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.