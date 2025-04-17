Почти 9 тыс подмосковных МСП работают в индустрии красоты

Московская область — один из лидеров по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в индустрии красоты. На регион приходится 8% таких предприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«На сегодняшний день сектор МСП — это четверть экономики Московской области по объему и почти 30% по налогам. По количеству субъектов МСП регион входит в число лидеров, как и по большинству сфер, где работают малые и средние предприятия. Так, в индустрии красоты в Подмосковье занято 8,8 тыс. субъектов МСП — это 8% от общего количества компаний, работающих в этой сфере в России. Также в индустрии работает более 24 тыс. самозанятых из Московской области», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Общее количество малых и средних предприятий в индустрии красоты в России превысило 113,6 тыс. С начала прошлого года по апрель текущего было создано более 30 тысяч таких МСП, более 96% из которых в форме ИП. При этом больше половины вновь созданных ИП открыты молодыми предпринимателями до 35 лет, отмечается в исследовании Корпорации МСП.

«Мы видим, что в индустрии красоты именно молодежь является драйвером развития. За последние три года число таких предприятий выросло на 14% по сравнению с 2022 годом, когда их было 100 тыс. Молодые предприниматели до 35 лет активно регистрируют ИП для ведения бизнеса в этой сфере. На их долю уже приходится более 35% от всех МСП, занятых в индустрии красоты в стране. Это больше чем в целом по сектору МСП, где доля молодежи на сегодняшний день порядка 25%», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сегодня одной из тенденций в индустрии красоты является переход работников на ведение бизнеса в домашних условиях и бьюти-коворкингах. Такие специалисты ведут свою деятельность преимущественно в формате самозанятости. По данным ФНС России, в этой сфере сейчас задействовано около 452 тыс. человек, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход (НПД).

Также Александр Исаевич отметил, что сегодня сфера красоты находится на четвертом месте по популярности у самозанятых после услуг по ремонту, автоуслуг и IT-сферы. При этом численность работающих на НПД в ней за последний год выросла на 24%, а за три года — более чем в три раза. К марту текущего года число самозанятых в бьюти-индустрии превысило 452 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.