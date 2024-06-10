Почти 50% крупного российского бизнеса продолжает расчет в долларах и евро

Аудиторско-консалтинговая группа Б1 совместно с «Деловой Россией» и Консультативным советом по иностранным инвестициям в России провели опрос среди представителей крупного российского бизнеса и выяснили, что компании продолжают вести расчеты в популярной иностранной валюте, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Ведомости» .

Согласно собранным данным, в России почти 50% крупного бизнеса продолжает расчет в долларах и евро, но при этом владельцы корпораций надеются, что в сложные санкционные времена появится какой-то международный инструмент для расчетов со странами БРИКС.

По данным опроса, на сегодняшний день 70% крупных российских компаний заняты импортом со странами БРИКС, а 40% — экспортом. Эксперты считают, что большинство иностранных компаний по-прежнему хотело бы пользоваться российскими ресурсами, поэтому и не останавливают расчеты в долларах и евро.

Ранее сообщалось, что доля рубля в расчетах с европейскими странами достигла рекорда. Цифра уже выросла до 58,5% от всех расчетов.