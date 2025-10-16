Почти 30 млн объявлений от малого и среднего бизнеса в месяц появляется на Авито

«На нашей площадке представлено 1,2 млн малых и средних предпринимателей — это практически 20% российского МСП. Из них более трети (37%) используют платформу не только как канал продаж, а закрывают у нас текущие потребности своего бизнеса. Они находят оборудование, недвижимость и коммерческий транспорт, а также сотрудников. Подобное взаимодействие бизнеса с бизнесом стало возможно после появления специального пространства Авито Бизнес 360. Аудитория МСП для нас очень важна, и наша задача — максимально облегчить им жизнь для уверенного развития на Авито», — сказал директор по связям с государственными организациями Авито Дмитрий Гавриленко.

Он добавил, что каждый месяц на площадке появляется около 28,5 млн объявлений от малого и среднего бизнеса. Один из интересных трендов заключается в том, что растет спрос на готовые франшизы и оборудование. Последнее связано с расширением сферы внутреннего туризма и пищевой промышленности.

«На сегодняшний день сектор МСП — это 6,5 млн субъектов. Количество занятых в этом секторе увеличилось почти до 31 млн человек. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев.

Он добавил, что государство сейчас сфокусировано на адресной поддержке малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, в частности — в обрабатывающей промышленности, сферах высокотехнологичных производств, IT и туризма.