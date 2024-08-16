Почти 100 объектов за 1 рубль предоставили бизнесу Подмосковья в этом году

Порядка 100 объектов было предоставлено предпринимателям Московской области в рамках региональной программы поддержки «Недвижимость за 1 рубль» в 2024 году. Воспользоваться программой могут субъекты малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В этом году участниками региональной программы «Недвижимость за 1 рубль» стали 58 предпринимателей. Суммарный объем инвестиций в запуск их проектов составит 268 млн рублей, а их реализация позволит создать порядка 300 рабочих мест для жителей Подмосковья. Узнать о доступных объектах бизнес может на инвестиционной карте Подмосковья — сегодня здесь отображена информация о 190 объектах», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, получателем поддержки стал предприниматель из Балашихи. В этом году ему было предоставлено помещение в рамках программы на ул. Свердлова. В рамках проекта предприниматель открыл пункт по работе с электронными площадками и маркетплейсами.

«Все объекты, которые мы предоставляем в аренду бизнесу, требуют масштабного ремонта или реконструкции, именно поэтому действует такая льготная ставка. Для этих целей в каждом городском округе была проведена работа по самообследованию объектов недвижимости, которую муниципалитет никак не использует. Таким образом, мы решаем сразу несколько экономически важных задач, в числе которых создание новых предприятий, рабочих мест, налоговые поступления в бюджет и, конечно же, ввод в хозоборот неиспользуемого имущества. С начала этого года бизнес получил в аренду уже 98 объектов на территории 29 муниципальных образований», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В соответствии с условиями программы, арендная плата в 1 рубль в год устанавливается в отношении объектов, износ которых превышает 80%. Также одним из условий является то, что бизнес берет на себя обязательства в течение 1,5 лет провести капремонт или реконструкцию за 3 года, так как недвижимость находится в изношенном, а иногда и в аварийном состоянии. Если износ объекта составляет менее 80%, то цена аренды будет рассчитываться исходя из размеров налога на недвижимость — 2,2% от кадастровой стоимости.

Подобрать доступное помещение или здание можно на инвестиционной карте Московской области на инвестпортале. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.