Почему дорожают Granta и Niva: автоэксперт объяснил ценовую стратегию «АвтоВАЗа»

Повышение цен на Lada Granta и Niva связано с их устойчивым спросом и попыткой «АвтоВАЗа» выровнять всю модельную линейку, рассказал РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«Granta и Niva находятся в другой категории. Если посмотреть на статистику продаж, Granta стабильно удерживает первое место по спросу среди всей продукции «АвтоВАЗа», а Niva — безусловный лидер среди полноприводных моделей. Эти автомобили и так хорошо продаются, и повышение цены для них менее рискованно. Вероятно, таким образом компания пытается сбалансировать линейку: менее популярные модели делают доступнее, а наиболее востребованные — дороже, потому что покупатель все равно на них есть», – пояснил Баканов.

Он добавил, что это своего рода гибкое жонглирование ценами для сохранения баланса и прибыльности.

«Если говорить о дальнейших корректировках, то крупные игроки рынка, такие как «АвтоВАЗ», как правило, не делают резких движений. Они могут распределять изменения цен на протяжении всего года. В отличие от небольших компаний, которые напрямую зависят от курса валют или процентных ставок и вынуждены переписывать ценники практически сразу, крупные производители могут повышать или снижать цены постепенно — раз в квартал или раз в несколько месяцев», – рассказал автоэксперт.

Баканов уточнил, что это позволяет сделать изменения менее заметными и менее болезненными для покупателя.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» скорректирует цены на модельный ряд LADA с января 2026 года. Средняя индексация составит 0,5%. Также значительно снизятся цены на универсал Largus и седан Aura.