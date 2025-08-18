Побиты все рекорды: за год из РФ незаконно вывезли более миллиарда рублей

Объем незаконного вывоза наличных денег из России достиг рекорда: в 2025 году Федеральная таможенная служба выявила 6,3 тысячи таких преступлений. За год общая сумма контрабанды составила 1,2 миллиарда рублей, она выросла почти на треть, сообщает газета «Известия» .

Большинство незаконно вывезенных из стран денег — доллары и евро. Это связано с трудностями международных переводов из-за санкций, россияне таким образом также пытаются переправлять деньги на покупку недвижимости за границей.

В 2022 году в России введен запрет на вывоз наличной иностранной валюты на сумму более 10 тысяч долларов. Нарушение карается статьей 16.4 КоАП, это же касается недекларированных доходов или неточного указания количества перевозимых денег. Можно получить штраф от половины до двухкратной суммы неуказанных средств или их конфискацию.

Кроме того, за незаконный провоз крупных сумм нарушители несут ответственность по статье 200.1 УК РФ. В этом случае положен штраф от трехкратной до 15-кратной суммы, принудительные работы или даже ограничение свободы.