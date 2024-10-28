По поручению Путина в России будут наращивать объем выпускаемых товаров и услуг

Правительству России нужно развивать экономику предложения. Необходимо наращивать количество выпускаемых товаров, а также услуг внутри РФ, заявил президент Владимир Путин на видеосовещании по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства добавил, что нужно создавать больше инвестиционных проектов. Также необходимо формировать новые рабочие места.

Такая работа должна вестись в разных сферах российской экономики. Это приоритет на ближайшие три года, добавил Путин.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко сказал, что в ближайшие дни рубль укрепится в паре с юанем. Позициям национальной валюты КНР в ближайшее время помогут укрепиться шаги властей по наращиванию глобального ее оборота в мире.