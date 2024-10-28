Курс рубля к юаню поддержит жесткая ДКП Банка России

На предстоящей неделе российская валюта может улучшить свои позиции в паре рубль-юань на фоне традиционных налоговых выплат. Жесткая ДКП российского регулятора способна поддержать курс рубля, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, в центре внимания на текущей неделе — решение Народного банка Китая в рамках планомерной поддержки экономики аккуратными шагами сохранить на уровне 2% ставку по кредитам сроком на один год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования.

«Способны добавить оптимизма мировым позициям китайского юаня шаги правительства КНР по увеличению глобального оборота юаня. В частности, новости о том, что китайская система трансграничных межбанковских платежей пополняется новыми компаниями — крупными мировыми игроками на фоне роста интереса к торговле в юанях», — отметил Тимошенко.

Торговый диапазон юаня на этой неделе — 13,40-13,70 рублей, спрогнозировал эксперт.