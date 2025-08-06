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По итогам I полугодия в важных отраслях Подмосковья отметили рост экономактивности

Экономический рост Московской области обеспечен высокой долей промышленного производства, составляющего почти четверть валового регионального продукта (23,1% добавленной стоимости по итогам 2023 года). Индекс промышленного производства за I полугодие 2025 года вырос на 7%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Выпуск обрабатывающей промышленности увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 7,5%. Основной положительный вклад в динамику обрабатывающего сектора внесли производства: готовых металлических изделий (рост на 19,7%); компьютеров, электронных и оптических изделий (рост на 19,7%); химических веществ и продуктов (рост на 7,5%).

Самые высокие темпы роста продемонстрировали мебельное производство (рост на 46,6%) и сектор электрооборудования (рост на 28,2%).

Объем отгруженных промышленных товаров увеличился на 14,4% до 3,5 трлн рублей. Основную долю — или 90,1% общего объема отгрузки — составила продукция обрабатывающих отраслей.

Во втором квартале 2025 года отмечен умеренный рост деловой активности в сфере строительства. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 324 млрд рублей, что на 1,3% выше соответствующего уровня прошлого года.

Платные услуги населению увеличились на 2,2%, достигнув объёма в 534,5 млрд рублей. Основную роль в приросте сыграло расширение гостиничных услуг, развитие транспортной инфраструктуры, бытового обслуживания и сферы образования.

По итогам января-мая 2025 года (последняя оперативная информация) среднемесячная заработная плата превысила 108 тыс. рублей, показав прирост 18,2%.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.