«Плохие» и «хорошие» долги: что это и чем отличаются друг от друга

Существуют «плохие» и «хорошие» долги, очень важно уметь их отличать друг от друга, поскольку первые ведут к ухудшению финансового положения, а вторые в перспективе могут даже его улучшить, сообщила РИАМО экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

«Плохие» долги — это те, которые берутся на ненужные покупки, не приносящие пользы, заявила она.

«К примеру, вам захотелось приобрести новый телефон, при том, что есть старый, который хорошо работает — и вы берете телефон в кредит без всякой на то реальной необходимости, кроме психологического комфорта от того, что приобщаетесь к новой технологии», — объяснила эксперт.

Кредитные карты, микрозаймы под огромные проценты, которые человек берет, если не живет по своим возможностям, — это всегда плохо, уверена она.

«К „хорошим“ займам отнесем те, которые могут в перспективе улучшить ваше финансовое положение. Сюда можно отнести льготную ипотеку с низкой процентной ставкой. 6-10% годовых — это однозначно лучше, чем рыночная ипотека», — констатировала экономист.

«Плохие» долги нужно закрывать как можно скорее, потому что они ухудшают финансовое положение. Что касается «хороших» долгов, стоит внимательно их проанализировать, посчитать, насколько они действительно помогают.

«Например, если я иду на курсы по менеджменту и взяла на полгода беспроцентную рассрочку, это можно отнести к позитивному долгу. Потому что, во-первых, я не плачу проценты, во-вторых, платежи разбиты на 6 месяцев. По окончании курсов я смогу увеличить стоимость своего рабочего часа, вернуть потраченные деньги и заработать дополнительно», — объяснила Гогаладзе.

Эксперт напомнила про когнитивные искажения: мозг имеет свойство немного подгонять реальность под желаемое. В момент, когда занимаешь деньги, кажется, что «через месяц», когда подойдет срок платить — это еще очень далекая реальность и нужные средства где-нибудь да найдутся. Чем ближе дата платежа, тем отчетливее начинаешь осознавать, что, возможно, это неподъемная сумма на данный момент.